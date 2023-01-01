5000 ليو روماني إلى ليو مولدوفي

تحويل RON إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١٩٬٣١٧٫٠٥ mdl

1.00000 RON = 3.86341 MDL

Mid-market exchange rate at 15:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07489.36681.4681.652560.964218.817
1GBP1.1538711.2391103.1051.693661.90661.1125621.7097
1USD0.93110.807037183.20931.366851.53870.8977517.5205
1INR0.01118980.009698880.012017910.01642660.01849190.01078910.210559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / مولدوفى Leu
1 RON3.86341 MDL
5 RON19.31705 MDL
10 RON38.63410 MDL
20 RON77.26820 MDL
50 RON193.17050 MDL
100 RON386.34100 MDL
250 RON965.85250 MDL
500 RON1931.70500 MDL
1000 RON3863.41000 MDL
2000 RON7726.82000 MDL
5000 RON19317.05000 MDL
10000 RON38634.10000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Romanian Leu
1 MDL0.25884 RON
5 MDL1.29419 RON
10 MDL2.58838 RON
20 MDL5.17676 RON
50 MDL12.94190 RON
100 MDL25.88380 RON
250 MDL64.70950 RON
500 MDL129.41900 RON
1000 MDL258.83800 RON
2000 MDL517.67600 RON
5000 MDL1294.19000 RON
10000 MDL2588.38000 RON