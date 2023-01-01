Молдавские леи в румынские леи

Сконвертируйте MDL в RON по реальному обменному курсу

1 000 mdl
257,63 ron

1.00000 MDL = 0.25763 RON

Среднерыночный курс в 22:33 UTC
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График изменения обменного курса MDL к RON

1 мин. назад 1 MDL → 0 RON
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457631.673540.9586518.5258
1GBP1.1615811.2493103.5171.693181.943981.1135421.5196
1USD0.92980.800448182.861.35531.556060.8913517.2253
1INR0.01122130.009660250.012068510.01635650.01877940.01075730.207884

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Румынский лей
1 MDL0.25763 RON
5 MDL1.28814 RON
10 MDL2.57627 RON
20 MDL5.15254 RON
50 MDL12.88135 RON
100 MDL25.76270 RON
250 MDL64.40675 RON
500 MDL128.81350 RON
1000 MDL257.62700 RON
2000 MDL515.25400 RON
5000 MDL1288.13500 RON
10000 MDL2576.27000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Молдавский лей
1 RON3.88158 MDL
5 RON19.40790 MDL
10 RON38.81580 MDL
20 RON77.63160 MDL
50 RON194.07900 MDL
100 RON388.15800 MDL
250 RON970.39500 MDL
500 RON1940.79000 MDL
1000 RON3881.58000 MDL
2000 RON7763.16000 MDL
5000 RON19407.90000 MDL
10000 RON38815.80000 MDL