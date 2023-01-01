لوتي ليسوتو إلى شلن كيني

تحويل LSL إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
7786 kes

1.00000 LSL = 7.78555 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 19:52 UTC
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LSL إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.43741.661650.9639518.3611
1GBP1.15311.2293102.1791.657281.915841.1114421.1699
1USD0.93790.813471183.121.348151.558480.904117.2211
1INR0.01128380.009786710.012030810.01621930.01874980.0108770.207184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

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LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / شلن كيني
1 LSL7.78555 KES
5 LSL38.92775 KES
10 LSL77.85550 KES
20 LSL155.71100 KES
50 LSL389.27750 KES
100 LSL778.55500 KES
250 LSL1946.38750 KES
500 LSL3892.77500 KES
1000 LSL7785.55000 KES
2000 LSL15571.10000 KES
5000 LSL38927.75000 KES
10000 LSL77855.50000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Lesotho Loti
1 KES0.12844 LSL
5 KES0.64221 LSL
10 KES1.28443 LSL
20 KES2.56886 LSL
50 KES6.42215 LSL
100 KES12.84430 LSL
250 KES32.11075 LSL
500 KES64.22150 LSL
1000 KES128.44300 LSL
2000 KES256.88600 LSL
5000 KES642.21500 LSL
10000 KES1284.43000 LSL