100 شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل KES إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ kes
١٢٫٧٢ lsl

1.00000 KES = 0.12716 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 03:03
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KES إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87031.057687.97651.450711.675410.9459519.2987
1GBP1.1490311.2153101.0951.667031.925231.0869222.1763
1USD0.945550.822842183.1851.37171.584160.8943518.2476
1INR0.01136670.009891710.012021410.01648980.01904380.01075130.219362

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Lesotho Loti
1 KES0.12716 LSL
5 KES0.63581 LSL
10 KES1.27162 LSL
20 KES2.54324 LSL
50 KES6.35810 LSL
100 KES12.71620 LSL
250 KES31.79050 LSL
500 KES63.58100 LSL
1000 KES127.16200 LSL
2000 KES254.32400 LSL
5000 KES635.81000 LSL
10000 KES1271.62000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / شلن كيني
1 LSL7.86401 KES
5 LSL39.32005 KES
10 LSL78.64010 KES
20 LSL157.28020 KES
50 LSL393.20050 KES
100 LSL786.40100 KES
250 LSL1966.00250 KES
500 LSL3932.00500 KES
1000 LSL7864.01000 KES
2000 LSL15728.02000 KES
5000 LSL39320.05000 KES
10000 LSL78640.10000 KES