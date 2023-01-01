ألف شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل KES إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٧٫١١ lsl

1.00000 KES = 0.12711 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 03:04
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KES إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.057687.97541.450661.675270.9458519.2986
1GBP1.1491611.2153101.0941.666971.925081.0869322.1762
1USD0.945550.822842183.1841.371651.584030.8943518.2475
1INR0.01136680.009891830.012021510.01648930.01904250.01075150.219363

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Lesotho Loti
1 KES0.12711 LSL
5 KES0.63557 LSL
10 KES1.27113 LSL
20 KES2.54226 LSL
50 KES6.35565 LSL
100 KES12.71130 LSL
250 KES31.77825 LSL
500 KES63.55650 LSL
1000 KES127.11300 LSL
2000 KES254.22600 LSL
5000 KES635.56500 LSL
10000 KES1271.13000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / شلن كيني
1 LSL7.86699 KES
5 LSL39.33495 KES
10 LSL78.66990 KES
20 LSL157.33980 KES
50 LSL393.34950 KES
100 LSL786.69900 KES
250 LSL1966.74750 KES
500 LSL3933.49500 KES
1000 LSL7866.99000 KES
2000 LSL15733.98000 KES
5000 LSL39334.95000 KES
10000 LSL78669.90000 KES