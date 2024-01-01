Lesotho lotisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LSL → KES çevirin

1.000 lsl
7.761 kes

1.00000 LSL = 7.76110 KES

11:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0737589.17311.45371.651920.94829518.3271
1 GBP1.1691211.25535104.2551.699561.931311.1086721.4267
1 USD0.93130.796591183.04831.353851.538460.8831517.0683
1 INR0.01121410.00959190.012041210.0163020.01852490.01063420.205523

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Lesotho lotisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kenya Şilini
1 LSL7.76110 KES
5 LSL38.80550 KES
10 LSL77.61100 KES
20 LSL155.22200 KES
50 LSL388.05500 KES
100 LSL776.11000 KES
250 LSL1940.27500 KES
500 LSL3880.55000 KES
1000 LSL7761.10000 KES
2000 LSL15522.20000 KES
5000 LSL38805.50000 KES
10000 LSL77611.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lesotho Lotisi
1 KES0.12885 LSL
5 KES0.64424 LSL
10 KES1.28848 LSL
20 KES2.57696 LSL
50 KES6.44240 LSL
100 KES12.88480 LSL
250 KES32.21200 LSL
500 KES64.42400 LSL
1000 KES128.84800 LSL
2000 KES257.69600 LSL
5000 KES644.24000 LSL
10000 KES1288.48000 LSL