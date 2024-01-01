50 Lesotho lotisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile LSL → KES çevirin

50 lsl
355 kes

1,000L LSL = 7,109Ksh KES

11:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,24687,2980
Düşük6,91146,8506
Ortalama7,11637,1017
Değişim2.85%-2.24%
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1 LSL → KES istatistikleri

LSL → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,2468, en düşük 6,9114 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,1163 oldu. LSL → KES kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

LSL → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,2980, en düşük 6,8506 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,1017 oldu. LSL → KES kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8461,07990,371,4921,6530,94620,099
1 GBP1,18211,276106,851,7641,9541,11923,764
1 USD0,9270,784183,7421,3821,5310,87718,625
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kenya Şilini
1 LSL7,10854 KES
5 LSL35,54270 KES
10 LSL71,08540 KES
20 LSL142,17080 KES
50 LSL355,42700 KES
100 LSL710,85400 KES
250 LSL1.777,13500 KES
500 LSL3.554,27000 KES
1000 LSL7.108,54000 KES
2000 LSL14.217,08000 KES
5000 LSL35.542,70000 KES
10000 LSL71.085,40000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lesotho Lotisi
1 KES0,14068 LSL
5 KES0,70338 LSL
10 KES1,40676 LSL
20 KES2,81352 LSL
50 KES7,03380 LSL
100 KES14,06760 LSL
250 KES35,16900 LSL
500 KES70,33800 LSL
1000 KES140,67600 LSL
2000 KES281,35200 LSL
5000 KES703,38000 LSL
10000 KES1.406,76000 LSL