لوتي ليسوتو إلى دولار جامايكي

تحويل LSL إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
8209.57 jmd

1.00000 LSL = 8.20957 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:50 UTC
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LSL إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437531.661810.9638518.3647
1GBP1.15311.22945102.1921.657481.916081.1113221.1746
1USD0.93790.813372183.121.348151.558480.9039517.2228
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621930.01874980.01087520.207204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار جامايكي
1 LSL8.20957 JMD
5 LSL41.04785 JMD
10 LSL82.09570 JMD
20 LSL164.19140 JMD
50 LSL410.47850 JMD
100 LSL820.95700 JMD
250 LSL2052.39250 JMD
500 LSL4104.78500 JMD
1000 LSL8209.57000 JMD
2000 LSL16419.14000 JMD
5000 LSL41047.85000 JMD
10000 LSL82095.70000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Lesotho Loti
1 JMD0.12181 LSL
5 JMD0.60905 LSL
10 JMD1.21809 LSL
20 JMD2.43618 LSL
50 JMD6.09045 LSL
100 JMD12.18090 LSL
250 JMD30.45225 LSL
500 JMD60.90450 LSL
1000 JMD121.80900 LSL
2000 JMD243.61800 LSL
5000 JMD609.04500 LSL
10000 JMD1218.09000 LSL