Lesotho lotisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → JMD çevirin

1.000 lsl
8.219,47 jmd

1.00000 LSL = 8.21947 JMD

11:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0737589.17311.45371.651920.94829518.3271
1 GBP1.1691211.25535104.2551.699561.931311.1086721.4267
1 USD0.93130.796591183.04831.353851.538460.8831517.0683
1 INR0.01121410.00959190.012041210.0163020.01852490.01063420.205523

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Jamaika Doları
1 LSL8.21947 JMD
5 LSL41.09735 JMD
10 LSL82.19470 JMD
20 LSL164.38940 JMD
50 LSL410.97350 JMD
100 LSL821.94700 JMD
250 LSL2054.86750 JMD
500 LSL4109.73500 JMD
1000 LSL8219.47000 JMD
2000 LSL16438.94000 JMD
5000 LSL41097.35000 JMD
10000 LSL82194.70000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Lesotho Lotisi
1 JMD0.12166 LSL
5 JMD0.60831 LSL
10 JMD1.21662 LSL
20 JMD2.43324 LSL
50 JMD6.08310 LSL
100 JMD12.16620 LSL
250 JMD30.41550 LSL
500 JMD60.83100 LSL
1000 JMD121.66200 LSL
2000 JMD243.32400 LSL
5000 JMD608.31000 LSL
10000 JMD1216.62000 LSL