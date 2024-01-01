2.000 Lesotho lotisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → JMD çevirin

2.000 lsl
17.142,34 jmd

1,000L LSL = 8,571J$ JMD

11:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,71468,7146
Düşük8,39788,2093
Ortalama8,57278,5013
Değişim2.06%1.90%
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1 LSL → JMD istatistikleri

LSL → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7146, en düşük 8,3978 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5727 oldu. LSL → JMD kurundaki değişiklik 2.06 değerindeydi.

LSL → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7146, en düşük 8,2093 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5013 oldu. LSL → JMD kurundaki değişiklik 1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,331,4911,6520,94620,101
1 GBP1,18311,277106,8961,7651,9551,1223,788
1 USD0,9270,783183,7321,3831,5320,87718,633
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Jamaika Doları
1 LSL8,57117 JMD
5 LSL42,85585 JMD
10 LSL85,71170 JMD
20 LSL171,42340 JMD
50 LSL428,55850 JMD
100 LSL857,11700 JMD
250 LSL2.142,79250 JMD
500 LSL4.285,58500 JMD
1000 LSL8.571,17000 JMD
2000 LSL17.142,34000 JMD
5000 LSL42.855,85000 JMD
10000 LSL85.711,70000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Lesotho Lotisi
1 JMD0,11667 LSL
5 JMD0,58335 LSL
10 JMD1,16670 LSL
20 JMD2,33340 LSL
50 JMD5,83350 LSL
100 JMD11,66700 LSL
250 JMD29,16750 LSL
500 JMD58,33500 LSL
1000 JMD116,67000 LSL
2000 JMD233,34000 LSL
5000 JMD583,35000 LSL
10000 JMD1.166,70000 LSL