لوتي ليسوتو إلى كرونة آيسلندية

تحويل LSL إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
7194.07 isk

1.00000 LSL = 7.19407 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:51 UTC
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LSL إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437531.661810.9638518.3647
1GBP1.15311.22945102.1921.657481.916081.1113221.1746
1USD0.93790.813372183.121.348151.558480.9039517.2228
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621930.01874980.01087520.207204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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LSL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Icelandic Króna
1 LSL7.19407 ISK
5 LSL35.97035 ISK
10 LSL71.94070 ISK
20 LSL143.88140 ISK
50 LSL359.70350 ISK
100 LSL719.40700 ISK
250 LSL1798.51750 ISK
500 LSL3597.03500 ISK
1000 LSL7194.07000 ISK
2000 LSL14388.14000 ISK
5000 LSL35970.35000 ISK
10000 LSL71940.70000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Lesotho Loti
1 ISK0.13900 LSL
5 ISK0.69501 LSL
10 ISK1.39003 LSL
20 ISK2.78006 LSL
50 ISK6.95015 LSL
100 ISK13.90030 LSL
250 ISK34.75075 LSL
500 ISK69.50150 LSL
1000 ISK139.00300 LSL
2000 ISK278.00600 LSL
5000 ISK695.01500 LSL
10000 ISK1390.03000 LSL