2,000 وون كوري جنوبي إلى ريال قطري

حوّل KRW إلى QAR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.002645 QAR

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى QAR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى QAR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى QAR اليوم

KRWQAR
1000 KRW2.65 QAR
2000 KRW5.29 QAR
5000 KRW13.23 QAR
10000 KRW26.45 QAR
20000 KRW52.91 QAR
30000 KRW79.36 QAR
40000 KRW105.82 QAR
50000 KRW132.27 QAR
60000 KRW158.73 QAR
45000000 KRW119,043.90 QAR
75000000 KRW198,406.50 QAR
78000000 KRW206,342.76 QAR
100000000 KRW264,542 QAR
330000000 KRW872,988.60 QAR
500000000 KRW1,322,710 QAR
1800000000 KRW4,761,756 QAR
1900000000 KRW5,026,298 QAR
10000000000 KRW26,454,200 QAR
15200000000 KRW40,210,384 QAR
36100000000 KRW95,499,662 QAR
45600000000 KRW120,631,152 QAR
QARKRW
1 QAR378 KRW
5 QAR1,890 KRW
10 QAR3,780 KRW
20 QAR7,560 KRW
50 QAR18,901 KRW
100 QAR37,801 KRW
250 QAR94,503 KRW
500 QAR189,006 KRW
1000 QAR378,012 KRW
2000 QAR756,024 KRW
5000 QAR1,890,060 KRW
10000 QAR3,780,120 KRW

الأسئلة الشائعة