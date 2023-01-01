فرنك قمري إلى نيراس نيجيري

تحويل KMF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
1671.63 ngn

1.00000 KMF = 1.67163 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:37 UTC
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KMF إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0669588.70041.43671.659460.964118.3013
1GBP1.153411.2305102.2971.656931.913831.11221.1066
1USD0.937250.812678183.13451.346551.555330.903517.1529
1INR0.01127390.009775460.012028710.01619720.01870860.01086790.206327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / النيرة النيجيرية
1 KMF1.67163 NGN
5 KMF8.35815 NGN
10 KMF16.71630 NGN
20 KMF33.43260 NGN
50 KMF83.58150 NGN
100 KMF167.16300 NGN
250 KMF417.90750 NGN
500 KMF835.81500 NGN
1000 KMF1671.63000 NGN
2000 KMF3343.26000 NGN
5000 KMF8358.15000 NGN
10000 KMF16716.30000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / فرنك جزر القمر
1 NGN0.59822 KMF
5 NGN2.99110 KMF
10 NGN5.98220 KMF
20 NGN11.96440 KMF
50 NGN29.91100 KMF
100 NGN59.82200 KMF
250 NGN149.55500 KMF
500 NGN299.11000 KMF
1000 NGN598.22000 KMF
2000 NGN1196.44000 KMF
5000 NGN2991.10000 KMF
10000 NGN5982.20000 KMF