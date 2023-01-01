فرنك قمري إلى ريال برازيلي

تحويل KMF إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٠٫٦١ brl

1.00000 KMF = 0.01061 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 17:29 UTC
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KMF إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066888.68791.436981.659610.964318.3054
1GBP1.1535411.2306102.3051.657621.914441.1123521.1161
1USD0.937350.812612183.13451.3471.555690.903917.1592
1INR0.01127550.009774660.012028710.01620270.0187130.01087270.206403

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الريال البرازيلي
1 KMF0.01061 BRL
5 KMF0.05305 BRL
10 KMF0.10609 BRL
20 KMF0.21219 BRL
50 KMF0.53046 BRL
100 KMF1.06093 BRL
250 KMF2.65233 BRL
500 KMF5.30465 BRL
1000 KMF10.60930 BRL
2000 KMF21.21860 BRL
5000 KMF53.04650 BRL
10000 KMF106.09300 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / فرنك جزر القمر
1 BRL94.25670 KMF
5 BRL471.28350 KMF
10 BRL942.56700 KMF
20 BRL1885.13400 KMF
50 BRL4712.83500 KMF
100 BRL9425.67000 KMF
250 BRL23564.17500 KMF
500 BRL47128.35000 KMF
1000 BRL94256.70000 KMF
2000 BRL188513.40000 KMF
5000 BRL471283.50000 KMF
10000 BRL942567.00000 KMF