فرنك قمري إلى دينار بحريني

تحويل KMF إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٠٫٨١٣ bhd

1.00000 KMF = 0.00081 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KMF إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066888.68791.436981.659610.964318.3054
1GBP1.1535411.2306102.3051.657621.914441.1123521.1161
1USD0.937350.812612183.13451.3471.555690.903917.1592
1INR0.01127550.009774660.012028710.01620270.0187130.01087270.206403

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

KMF إلى USD

KMF إلى EUR

KMF إلى GBP

KMF إلى INR

KMF إلى JPY

KMF إلى RUB

KMF إلى AUD

KMF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Bahraini Dinar
1 KMF0.00081 BHD
5 KMF0.00406 BHD
10 KMF0.00813 BHD
20 KMF0.01626 BHD
50 KMF0.04065 BHD
100 KMF0.08129 BHD
250 KMF0.20324 BHD
500 KMF0.40647 BHD
1000 KMF0.81294 BHD
2000 KMF1.62589 BHD
5000 KMF4.06471 BHD
10000 KMF8.12943 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك جزر القمر
1 BHD1230.10000 KMF
5 BHD6150.50000 KMF
10 BHD12301.00000 KMF
20 BHD24602.00000 KMF
50 BHD61505.00000 KMF
100 BHD123010.00000 KMF
250 BHD307525.00000 KMF
500 BHD615050.00000 KMF
1000 BHD1230100.00000 KMF
2000 BHD2460200.00000 KMF
5000 BHD6150500.00000 KMF
10000 BHD12301000.00000 KMF