Komor frangından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile KMF → BHD çevirin

1.000 kmf
0,822 bhd

1.00000 KMF = 0.00082 BHD

08:56 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550051.0731589.09911.452241.65240.94782518.3131
1 GBP1.1695811.25515104.211.698531.932641.1085621.4189
1 USD0.931850.796718183.02581.353251.539760.8832517.0648
1 INR0.01122350.009596020.012044410.01629920.01854560.01063830.205536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Bahreyn Dinarı
1 KMF0.00082 BHD
5 KMF0.00411 BHD
10 KMF0.00822 BHD
20 KMF0.01645 BHD
50 KMF0.04112 BHD
100 KMF0.08223 BHD
250 KMF0.20558 BHD
500 KMF0.41116 BHD
1000 KMF0.82233 BHD
2000 KMF1.64466 BHD
5000 KMF4.11165 BHD
10000 KMF8.22329 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Komor Frangı
1 BHD1216.06000 KMF
5 BHD6080.30000 KMF
10 BHD12160.60000 KMF
20 BHD24321.20000 KMF
50 BHD60803.00000 KMF
100 BHD121606.00000 KMF
250 BHD304015.00000 KMF
500 BHD608030.00000 KMF
1000 BHD1216060.00000 KMF
2000 BHD2432120.00000 KMF
5000 BHD6080300.00000 KMF
10000 BHD12160600.00000 KMF