500 دينار بحريني إلى فرنك قمري
تحويل BHD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك قمري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك جزر القمر
|1 BHD
|1203.73000 KMF
|5 BHD
|6018.65000 KMF
|10 BHD
|12037.30000 KMF
|20 BHD
|24074.60000 KMF
|50 BHD
|60186.50000 KMF
|100 BHD
|120373.00000 KMF
|250 BHD
|300932.50000 KMF
|500 BHD
|601865.00000 KMF
|1000 BHD
|1203730.00000 KMF
|2000 BHD
|2407460.00000 KMF
|5000 BHD
|6018650.00000 KMF
|10000 BHD
|12037300.00000 KMF