5 دينار بحريني إلى فرنك قمري

تحويل BHD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

5 bhd
6019 kmf

1.00000 BHD = 1203.73000 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:51 UTC
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BHD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / فرنك جزر القمر
1 BHD1203.73000 KMF
5 BHD6018.65000 KMF
10 BHD12037.30000 KMF
20 BHD24074.60000 KMF
50 BHD60186.50000 KMF
100 BHD120373.00000 KMF
250 BHD300932.50000 KMF
500 BHD601865.00000 KMF
1000 BHD1203730.00000 KMF
2000 BHD2407460.00000 KMF
5000 BHD6018650.00000 KMF
10000 BHD12037300.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Bahraini Dinar
1 KMF0.00083 BHD
5 KMF0.00415 BHD
10 KMF0.00831 BHD
20 KMF0.01661 BHD
50 KMF0.04154 BHD
100 KMF0.08307 BHD
250 KMF0.20769 BHD
500 KMF0.41537 BHD
1000 KMF0.83075 BHD
2000 KMF1.66150 BHD
5000 KMF4.15374 BHD
10000 KMF8.30748 BHD