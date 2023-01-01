فرنك قمري إلى ليف بلغاري

تحويل KMF إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٣٫٩٥ bgn

1.00000 KMF = 0.00395 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 17:29 UTC
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KMF إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066888.68791.436981.659610.964318.3054
1GBP1.1535411.2306102.3051.657621.914441.1123521.1161
1USD0.937350.812612183.13451.3471.555690.903917.1592
1INR0.01127550.009774660.012028710.01620270.0187130.01087270.206403

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / لياف بلغاري
1 KMF0.00395 BGN
5 KMF0.01977 BGN
10 KMF0.03954 BGN
20 KMF0.07907 BGN
50 KMF0.19768 BGN
100 KMF0.39537 BGN
250 KMF0.98842 BGN
500 KMF1.97683 BGN
1000 KMF3.95366 BGN
2000 KMF7.90732 BGN
5000 KMF19.76830 BGN
10000 KMF39.53660 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / فرنك جزر القمر
1 BGN252.93000 KMF
5 BGN1264.65000 KMF
10 BGN2529.30000 KMF
20 BGN5058.60000 KMF
50 BGN12646.50000 KMF
100 BGN25293.00000 KMF
250 BGN63232.50000 KMF
500 BGN126465.00000 KMF
1000 BGN252930.00000 KMF
2000 BGN505860.00000 KMF
5000 BGN1264650.00000 KMF
10000 BGN2529300.00000 KMF