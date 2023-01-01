سوم قيرغيزستاني إلى كرونة آيسلندية

تحويل KGS إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
١٬٥٣٦٫٦٢ isk

1.00000 KGS = 1.53662 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:2 UTC
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KGS إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065688.58811.436061.659810.9632518.3144
1GBP1.1539311.2296102.2221.657071.915261.1115321.133
1USD0.938450.813273183.13451.347651.557630.9039517.1869
1INR0.01128820.009782610.012028710.01621050.01873630.01087330.206736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Icelandic Króna
1 KGS1.53662 ISK
5 KGS7.68310 ISK
10 KGS15.36620 ISK
20 KGS30.73240 ISK
50 KGS76.83100 ISK
100 KGS153.66200 ISK
250 KGS384.15500 ISK
500 KGS768.31000 ISK
1000 KGS1536.62000 ISK
2000 KGS3073.24000 ISK
5000 KGS7683.10000 ISK
10000 KGS15366.20000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Kyrgystani Som
1 ISK0.65078 KGS
5 ISK3.25391 KGS
10 ISK6.50781 KGS
20 ISK13.01562 KGS
50 ISK32.53905 KGS
100 ISK65.07810 KGS
250 ISK162.69525 KGS
500 ISK325.39050 KGS
1000 ISK650.78100 KGS
2000 ISK1301.56200 KGS
5000 ISK3253.90500 KGS
10000 ISK6507.81000 KGS