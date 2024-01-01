Kırgızistan somundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KGS → ISK çevirin

1.000 kgs
1.550,82 isk

1.00000 KGS = 1.55082 ISK

08:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7965271.353351.53870.9317583.02283.672850.88345
1 GBP1.2554511.699061.931761.16969104.2314.611081.10909
1 CAD0.7389070.5885611.136960.68847661.34612.71390.652788
1 AUD0.64990.5176630.87954210.60554453.95652.386990.574154

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kırgızistan somundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / İzlanda Kronu
1 KGS1.55082 ISK
5 KGS7.75410 ISK
10 KGS15.50820 ISK
20 KGS31.01640 ISK
50 KGS77.54100 ISK
100 KGS155.08200 ISK
250 KGS387.70500 ISK
500 KGS775.41000 ISK
1000 KGS1550.82000 ISK
2000 KGS3101.64000 ISK
5000 KGS7754.10000 ISK
10000 KGS15508.20000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kırgızistan Somu
1 ISK0.64482 KGS
5 ISK3.22409 KGS
10 ISK6.44818 KGS
20 ISK12.89636 KGS
50 ISK32.24090 KGS
100 ISK64.48180 KGS
250 ISK161.20450 KGS
500 ISK322.40900 KGS
1000 ISK644.81800 KGS
2000 ISK1289.63600 KGS
5000 ISK3224.09000 KGS
10000 ISK6448.18000 KGS