سوم قيرغيزستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KGS إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٤٣٫٠٢ ils

1.00000 KGS = 0.04302 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:1 UTC
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KGS إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.0656588.59231.436281.660020.963318.3176
1GBP1.1539311.2296102.2221.657251.915411.1115921.1357
1USD0.938450.813273183.13451.34781.557750.9040517.1891
1INR0.01128770.009782610.012028710.01621230.01873780.01087450.206763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Israeli New Sheqel
1 KGS0.04302 ILS
5 KGS0.21510 ILS
10 KGS0.43020 ILS
20 KGS0.86041 ILS
50 KGS2.15101 ILS
100 KGS4.30203 ILS
250 KGS10.75507 ILS
500 KGS21.51015 ILS
1000 KGS43.02030 ILS
2000 KGS86.04060 ILS
5000 KGS215.10150 ILS
10000 KGS430.20300 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Kyrgystani Som
1 ILS23.24480 KGS
5 ILS116.22400 KGS
10 ILS232.44800 KGS
20 ILS464.89600 KGS
50 ILS1162.24000 KGS
100 ILS2324.48000 KGS
250 ILS5811.20000 KGS
500 ILS11622.40000 KGS
1000 ILS23244.80000 KGS
2000 ILS46489.60000 KGS
5000 ILS116224.00000 KGS
10000 ILS232448.00000 KGS