Kırgızistan somundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KGS → ILS çevirin

1.000 kgs
40,68 ils

1.00000 KGS = 0.04068 ILS

08:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549251.0732589.10421.452481.651410.9481918.3012
1 GBP1.1696911.25545104.2311.699061.931761.1090921.4081
1 USD0.931750.796527183.02281.353351.53870.8834517.0521
1 INR0.01122280.009594080.012044910.01630090.01853340.01064110.205391

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Kırgızistan somundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

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KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Yeni İsrail Şekeli
1 KGS0.04068 ILS
5 KGS0.20338 ILS
10 KGS0.40675 ILS
20 KGS0.81350 ILS
50 KGS2.03375 ILS
100 KGS4.06751 ILS
250 KGS10.16878 ILS
500 KGS20.33755 ILS
1000 KGS40.67510 ILS
2000 KGS81.35020 ILS
5000 KGS203.37550 ILS
10000 KGS406.75100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kırgızistan Somu
1 ILS24.58510 KGS
5 ILS122.92550 KGS
10 ILS245.85100 KGS
20 ILS491.70200 KGS
50 ILS1229.25500 KGS
100 ILS2458.51000 KGS
250 ILS6146.27500 KGS
500 ILS12292.55000 KGS
1000 ILS24585.10000 KGS
2000 ILS49170.20000 KGS
5000 ILS122925.50000 KGS
10000 ILS245851.00000 KGS