شلن كيني إلى روبية سريلانكي

تحويل KES إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٬١٩٨٫١٠ lkr

1.00000 KES = 2.19810 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066288.6381.436541.660880.9634518.3176
1GBP1.1536711.23015102.2681.657441.916271.111521.1343
1USD0.93790.812909183.13451.347351.557750.9036517.1803
1INR0.01128180.009778240.012028710.01620690.01873780.01086970.206657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / روبية سريلانكية
1 KES2.19810 LKR
5 KES10.99050 LKR
10 KES21.98100 LKR
20 KES43.96200 LKR
50 KES109.90500 LKR
100 KES219.81000 LKR
250 KES549.52500 LKR
500 KES1099.05000 LKR
1000 KES2198.10000 LKR
2000 KES4396.20000 LKR
5000 KES10990.50000 LKR
10000 KES21981.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / شلن كيني
1 LKR0.45494 KES
5 LKR2.27469 KES
10 LKR4.54938 KES
20 LKR9.09876 KES
50 LKR22.74690 KES
100 LKR45.49380 KES
250 LKR113.73450 KES
500 LKR227.46900 KES
1000 LKR454.93800 KES
2000 LKR909.87600 KES
5000 LKR2274.69000 KES
10000 LKR4549.38000 KES