Kenya şilininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KES → LKR çevirin

1.000 kes
2.091,04 lkr

1.00000 KES = 2.09104 LKR

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.711.353450.931450.7967181.538783.0365
1 SGD0.74230811125.121.004680.6914520.591411.1421961.6386
1 NGN0.0006597550.00088879110.0008929480.0006145560.000525640.001015170.0547839
1 CAD0.7388530.9953451119.8910.6882330.5886571.1368761.3517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 KES2.09104 LKR
5 KES10.45520 LKR
10 KES20.91040 LKR
20 KES41.82080 LKR
50 KES104.55200 LKR
100 KES209.10400 LKR
250 KES522.76000 LKR
500 KES1045.52000 LKR
1000 KES2091.04000 LKR
2000 KES4182.08000 LKR
5000 KES10455.20000 LKR
10000 KES20910.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Kenya Şilini
1 LKR0.47823 KES
5 LKR2.39116 KES
10 LKR4.78232 KES
20 LKR9.56464 KES
50 LKR23.91160 KES
100 LKR47.82320 KES
250 LKR119.55800 KES
500 LKR239.11600 KES
1000 LKR478.23200 KES
2000 LKR956.46400 KES
5000 LKR2391.16000 KES
10000 LKR4782.32000 KES