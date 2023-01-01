شلن كيني إلى جنيه مصري

تحويل KES إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٢٠٩٫٦٣ egp

1.00000 KES = 0.20963 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065888.60481.436381.660770.963518.3174
1GBP1.1540711.2298102.2391.65741.916321.1119421.136
1USD0.938250.81314183.13451.34771.558240.90417.1865
1INR0.01128610.009781020.012028710.01621110.01874360.01087390.206731

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / جنيه مصري
1 KES0.20963 EGP
5 KES1.04817 EGP
10 KES2.09634 EGP
20 KES4.19268 EGP
50 KES10.48170 EGP
100 KES20.96340 EGP
250 KES52.40850 EGP
500 KES104.81700 EGP
1000 KES209.63400 EGP
2000 KES419.26800 EGP
5000 KES1048.17000 EGP
10000 KES2096.34000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / شلن كيني
1 EGP4.77023 KES
5 EGP23.85115 KES
10 EGP47.70230 KES
20 EGP95.40460 KES
50 EGP238.51150 KES
100 EGP477.02300 KES
250 EGP1192.55750 KES
500 EGP2385.11500 KES
1000 EGP4770.23000 KES
2000 EGP9540.46000 KES
5000 EGP23851.15000 KES
10000 EGP47702.30000 KES