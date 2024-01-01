Kenya şilininden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile KES → EGP çevirin

1.000 kes
206,71 egp

1.00000 KES = 0.20671 EGP

08:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351516.11.353450.93140.7966541.5384683.0421
1 SGD0.74219811125.251.004530.6912850.5912751.1418461.6337
1 NGN0.0006595860.00088869510.0008927180.0006143410.0005254630.001014750.0547735
1 CAD0.7388530.9954931120.1710.6881690.588611.136761.3559

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mısır Lirası
1 KES0.20671 EGP
5 KES1.03354 EGP
10 KES2.06708 EGP
20 KES4.13416 EGP
50 KES10.33540 EGP
100 KES20.67080 EGP
250 KES51.67700 EGP
500 KES103.35400 EGP
1000 KES206.70800 EGP
2000 KES413.41600 EGP
5000 KES1033.54000 EGP
10000 KES2067.08000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kenya Şilini
1 EGP4.83775 KES
5 EGP24.18875 KES
10 EGP48.37750 KES
20 EGP96.75500 KES
50 EGP241.88750 KES
100 EGP483.77500 KES
250 EGP1209.43750 KES
500 EGP2418.87500 KES
1000 EGP4837.75000 KES
2000 EGP9675.50000 KES
5000 EGP24188.75000 KES
10000 EGP48377.50000 KES