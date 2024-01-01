500 Mısır lirasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile EGP → KES çevirin

1,000E£ EGP = 2,621Ksh KES

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 EGP → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,65432,6737
Düşük2,60442,6044
Ortalama2,63412,6490
Değişim-1.08%-0.88%
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1 EGP → KES istatistikleri

EGP → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6543, en düşük 2,6044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6341 oldu. EGP → KES kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

EGP → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6737, en düşük 2,6044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6490 oldu. EGP → KES kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Kenya Şilini
1 EGP2,62124 KES
5 EGP13,10620 KES
10 EGP26,21240 KES
20 EGP52,42480 KES
50 EGP131,06200 KES
100 EGP262,12400 KES
250 EGP655,31000 KES
500 EGP1.310,62000 KES
1000 EGP2.621,24000 KES
2000 EGP5.242,48000 KES
5000 EGP13.106,20000 KES
10000 EGP26.212,40000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mısır Lirası
1 KES0,38150 EGP
5 KES1,90749 EGP
10 KES3,81498 EGP
20 KES7,62996 EGP
50 KES19,07490 EGP
100 KES38,14980 EGP
250 KES95,37450 EGP
500 KES190,74900 EGP
1000 KES381,49800 EGP
2000 KES762,99600 EGP
5000 KES1.907,49000 EGP
10000 KES3.814,98000 EGP