1 شلن كيني إلى جنيه مصري

تحويل KES إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١ kes
٠٫٢١ egp

1.00000 KES = 0.20627 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:31
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KES إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870451.05887.99921.451051.676040.946119.2969
1GBP1.1488311.2155101.0991.667061.925541.0869122.1695
1USD0.94520.822707183.1751.37151.584160.8942518.239
1INR0.01136370.009891270.012022810.01648930.01904610.01075140.219285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / جنيه مصري
1 KES0.20627 EGP
5 KES1.03137 EGP
10 KES2.06275 EGP
20 KES4.12550 EGP
50 KES10.31375 EGP
100 KES20.62750 EGP
250 KES51.56875 EGP
500 KES103.13750 EGP
1000 KES206.27500 EGP
2000 KES412.55000 EGP
5000 KES1031.37500 EGP
10000 KES2062.75000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / شلن كيني
1 EGP4.84790 KES
5 EGP24.23950 KES
10 EGP48.47900 KES
20 EGP96.95800 KES
50 EGP242.39500 KES
100 EGP484.79000 KES
250 EGP1211.97500 KES
500 EGP2423.95000 KES
1000 EGP4847.90000 KES
2000 EGP9695.80000 KES
5000 EGP24239.50000 KES
10000 EGP48479.00000 KES