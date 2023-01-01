10 آلاف ين ياباني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل JPY إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
41401 xof

1.00000 JPY = 4.14012 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 01:26
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

JPY إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 XOF → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1USD10.8225380.94491.584161.37130.894157.316351.37245
1GBP1.2157511.148771.925941.667161.087028.894851.66856
1EUR1.05830.870511.676511.451250.946257.742891.45246
1AUD0.631250.5192270.59647510.8656330.5644324.618450.866359

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ين ياباني

JPY إلى USD

JPY إلى GBP

JPY إلى EUR

JPY إلى AUD

JPY إلى CAD

JPY إلى CHF

JPY إلى CNY

JPY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل ين ياباني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
100 JPY414.01200 XOF
1000 JPY4140.12000 XOF
1500 JPY6210.18000 XOF
2000 JPY8280.24000 XOF
3000 JPY12420.36000 XOF
5000 JPY20700.60000 XOF
5400 JPY22356.64800 XOF
10000 JPY41401.20000 XOF
15000 JPY62101.80000 XOF
20000 JPY82802.40000 XOF
25000 JPY103503.00000 XOF
30000 JPY124203.60000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ين ياباني
1 XOF0.24154 JPY
5 XOF1.20769 JPY
10 XOF2.41539 JPY
20 XOF4.83078 JPY
50 XOF12.07695 JPY
100 XOF24.15390 JPY
250 XOF60.38475 JPY
500 XOF120.76950 JPY
1000 XOF241.53900 JPY
2000 XOF483.07800 JPY
5000 XOF1207.69500 JPY
10000 XOF2415.39000 JPY