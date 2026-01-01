5,000 ين ياباني إلى فرنك غرب إفريقي
حوّل JPY إلى XOF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى XOF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى XOF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى XOF اليوم
|JPY
|XOF
|100 JPY
|353 XOF
|1000 JPY
|3,535 XOF
|1500 JPY
|5,302 XOF
|2000 JPY
|7,070 XOF
|3000 JPY
|10,605 XOF
|5000 JPY
|17,674 XOF
|5400 JPY
|19,088 XOF
|10000 JPY
|35,349 XOF
|15000 JPY
|53,023 XOF
|20000 JPY
|70,698 XOF
|25000 JPY
|88,372 XOF
|30000 JPY
|106,047 XOF
|XOF
|JPY
|1 XOF
|0 JPY
|5 XOF
|1 JPY
|10 XOF
|3 JPY
|20 XOF
|6 JPY
|50 XOF
|14 JPY
|100 XOF
|28 JPY
|250 XOF
|71 JPY
|500 XOF
|141 JPY
|1000 XOF
|283 JPY
|2000 XOF
|566 JPY
|5000 XOF
|1,414 JPY
|10000 XOF
|2,829 JPY