5,000 ين ياباني إلى أرياري مدغشقري
حوّل JPY إلى MGA بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى MGA،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى MGA متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى MGA اليوم
|JPY
|MGA
|100 JPY
|2,711 MGA
|1000 JPY
|27,112 MGA
|1500 JPY
|40,668 MGA
|2000 JPY
|54,225 MGA
|3000 JPY
|81,337 MGA
|5000 JPY
|135,562 MGA
|5400 JPY
|146,406 MGA
|10000 JPY
|271,123 MGA
|15000 JPY
|406,685 MGA
|20000 JPY
|542,246 MGA
|25000 JPY
|677,808 MGA
|30000 JPY
|813,369 MGA
|MGA
|JPY
|1 MGA
|0 JPY
|5 MGA
|0 JPY
|10 MGA
|0 JPY
|20 MGA
|1 JPY
|50 MGA
|2 JPY
|100 MGA
|4 JPY
|250 MGA
|9 JPY
|500 MGA
|18 JPY
|1000 MGA
|37 JPY
|2000 MGA
|74 JPY
|5000 MGA
|184 JPY
|10000 MGA
|369 JPY