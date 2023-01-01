ألف ين ياباني إلى أرياري مدغشقري

تحويل JPY إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 jpy
30214 mga

1.00000 JPY = 30.21380 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 00:10
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JPY إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 MGA → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87081.058788.04151.451161.675420.9458519.289
1GBP1.1483711.21595101.1181.66671.924281.0861922.154
1USD0.944550.822402183.161.37071.582530.893318.2195
1INR0.01135830.00988940.01202510.01648270.01902990.01074190.21909

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / أرياري مدغشقر
100 JPY3021.38000 MGA
1000 JPY30213.80000 MGA
1500 JPY45320.70000 MGA
2000 JPY60427.60000 MGA
3000 JPY90641.40000 MGA
5000 JPY151069.00000 MGA
5400 JPY163154.52000 MGA
10000 JPY302138.00000 MGA
15000 JPY453207.00000 MGA
20000 JPY604276.00000 MGA
25000 JPY755345.00000 MGA
30000 JPY906414.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / ين ياباني
1 MGA0.03310 JPY
5 MGA0.16549 JPY
10 MGA0.33098 JPY
20 MGA0.66195 JPY
50 MGA1.65488 JPY
100 MGA3.30975 JPY
250 MGA8.27438 JPY
500 MGA16.54875 JPY
1000 MGA33.09750 JPY
2000 MGA66.19500 JPY
5000 MGA165.48750 JPY
10000 MGA330.97500 JPY