20000 ين ياباني إلى درهم إماراتي
تحويل JPY إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ين ياباني إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|100 JPY
|2.45071 AED
|1000 JPY
|24.50710 AED
|1500 JPY
|36.76065 AED
|2000 JPY
|49.01420 AED
|3000 JPY
|73.52130 AED
|5000 JPY
|122.53550 AED
|5400 JPY
|132.33834 AED
|10000 JPY
|245.07100 AED
|15000 JPY
|367.60650 AED
|20000 JPY
|490.14200 AED
|25000 JPY
|612.67750 AED
|30000 JPY
|735.21300 AED
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / ين ياباني
|1 AED
|40.80450 JPY
|5 AED
|204.02250 JPY
|10 AED
|408.04500 JPY
|20 AED
|816.09000 JPY
|50 AED
|2040.22500 JPY
|100 AED
|4080.45000 JPY
|250 AED
|10201.12500 JPY
|500 AED
|20402.25000 JPY
|1000 AED
|40804.50000 JPY
|2000 AED
|81609.00000 JPY
|5000 AED
|204022.50000 JPY
|10000 AED
|408045.00000 JPY