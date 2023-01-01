دولار جامايكي إلى منات تركمانستاني

تحويل JMD إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
22.48 tmt

1.00000 JMD = 0.02248 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 16:5 UTC
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JMD إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.65461.437991.661320.963318.3194
1GBP1.15311.2296102.2221.658051.915561.1106921.1229
1USD0.937750.813273183.13451.348451.557880.903317.1787
1INR0.01127970.009782610.012028710.01622010.01873920.01086550.206637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Turkmenistani Manat
1 JMD0.02248 TMT
5 JMD0.11238 TMT
10 JMD0.22476 TMT
20 JMD0.44952 TMT
50 JMD1.12380 TMT
100 JMD2.24759 TMT
250 JMD5.61897 TMT
500 JMD11.23795 TMT
1000 JMD22.47590 TMT
2000 JMD44.95180 TMT
5000 JMD112.37950 TMT
10000 JMD224.75900 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / دولار جامايكي
1 TMT44.49210 JMD
5 TMT222.46050 JMD
10 TMT444.92100 JMD
20 TMT889.84200 JMD
50 TMT2224.60500 JMD
100 TMT4449.21000 JMD
250 TMT11123.02500 JMD
500 TMT22246.05000 JMD
1000 TMT44492.10000 JMD
2000 TMT88984.20000 JMD
5000 TMT222460.50000 JMD
10000 TMT444921.00000 JMD