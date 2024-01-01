Jamaika dolarından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile JMD → TMT çevirin

1.000 jmd
22,40 tmt

1.00000 JMD = 0.02240 TMT

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1651.539531.34730.931419.01290.7965911.35415
1 JPY0.0066593410.01025220.008972130.00620270.1266130.005304770.00901775
1 AUD0.6495597.539710.8751390.60499212.34980.5174250.879588
1 SGD0.742225111.4561.1426810.6913114.11190.591251.00508

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Jamaika dolarından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Türkmenistan Manatı
1 JMD0.02240 TMT
5 JMD0.11201 TMT
10 JMD0.22401 TMT
20 JMD0.44802 TMT
50 JMD1.12005 TMT
100 JMD2.24010 TMT
250 JMD5.60025 TMT
500 JMD11.20050 TMT
1000 JMD22.40100 TMT
2000 JMD44.80200 TMT
5000 JMD112.00500 TMT
10000 JMD224.01000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Jamaika Doları
1 TMT44.64090 JMD
5 TMT223.20450 JMD
10 TMT446.40900 JMD
20 TMT892.81800 JMD
50 TMT2232.04500 JMD
100 TMT4464.09000 JMD
250 TMT11160.22500 JMD
500 TMT22320.45000 JMD
1000 TMT44640.90000 JMD
2000 TMT89281.80000 JMD
5000 TMT223204.50000 JMD
10000 TMT446409.00000 JMD