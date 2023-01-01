دولار جامايكي إلى روبية باكستانية

تحويل JMD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
1881.67 pkr

1.00000 JMD = 1.88167 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066388.64631.438011.661160.963418.3099
1GBP1.1532711.2297102.231.658371.915721.1110621.1157
1USD0.93780.813206183.13451.34861.557880.903317.1714
1INR0.01128080.009781820.012028710.01622190.01873920.01086550.20655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Pakistani Rupee
1 JMD1.88167 PKR
5 JMD9.40835 PKR
10 JMD18.81670 PKR
20 JMD37.63340 PKR
50 JMD94.08350 PKR
100 JMD188.16700 PKR
250 JMD470.41750 PKR
500 JMD940.83500 PKR
1000 JMD1881.67000 PKR
2000 JMD3763.34000 PKR
5000 JMD9408.35000 PKR
10000 JMD18816.70000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار جامايكي
1 PKR0.53144 JMD
5 PKR2.65721 JMD
10 PKR5.31442 JMD
20 PKR10.62884 JMD
50 PKR26.57210 JMD
100 PKR53.14420 JMD
250 PKR132.86050 JMD
500 PKR265.72100 JMD
1000 PKR531.44200 JMD
2000 PKR1062.88400 JMD
5000 PKR2657.21000 JMD
10000 PKR5314.42000 JMD