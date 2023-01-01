250 روبية باكستانية إلى دولار جامايكي

تحويل PKR إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pkr
١٣٥٫٩١ jmd

1.00000 PKR = 0.54363 JMD

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1650.8083093.6731.365553.751628.4336
1EUR1.0732189.25270.86753.941861.465514.0262230.5149
1INR0.01202430.011204110.009719350.04416520.01641980.04511030.341894
1GBP1.237151.15274102.88814.544051.689394.6412935.1766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار جامايكي
1 PKR0.54363 JMD
5 PKR2.71815 JMD
10 PKR5.43631 JMD
20 PKR10.87262 JMD
50 PKR27.18155 JMD
100 PKR54.36310 JMD
250 PKR135.90775 JMD
500 PKR271.81550 JMD
1000 PKR543.63100 JMD
2000 PKR1087.26200 JMD
5000 PKR2718.15500 JMD
10000 PKR5436.31000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Pakistani Rupee
1 JMD1.83948 PKR
5 JMD9.19740 PKR
10 JMD18.39480 PKR
20 JMD36.78960 PKR
50 JMD91.97400 PKR
100 JMD183.94800 PKR
250 JMD459.87000 PKR
500 JMD919.74000 PKR
1000 JMD1839.48000 PKR
2000 JMD3678.96000 PKR
5000 JMD9197.40000 PKR
10000 JMD18394.80000 PKR