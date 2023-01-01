10 دولار جامايكي إلى روبية باكستانية

تحويل JMD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
١٧٫٨٩ pkr

1.00000 JMD = 1.78861 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18
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JMD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Pakistani Rupee
1 JMD1.78861 PKR
5 JMD8.94305 PKR
10 JMD17.88610 PKR
20 JMD35.77220 PKR
50 JMD89.43050 PKR
100 JMD178.86100 PKR
250 JMD447.15250 PKR
500 JMD894.30500 PKR
1000 JMD1788.61000 PKR
2000 JMD3577.22000 PKR
5000 JMD8943.05000 PKR
10000 JMD17886.10000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار جامايكي
1 PKR0.55909 JMD
5 PKR2.79546 JMD
10 PKR5.59093 JMD
20 PKR11.18186 JMD
50 PKR27.95465 JMD
100 PKR55.90930 JMD
250 PKR139.77325 JMD
500 PKR279.54650 JMD
1000 PKR559.09300 JMD
2000 PKR1118.18600 JMD
5000 PKR2795.46500 JMD
10000 PKR5590.93000 JMD