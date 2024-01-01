Jamaika dolarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile JMD → PKR çevirin

1.000 jmd
1.785,49 pkr

1.00000 JMD = 1.78549 PKR

07:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347250.9312519.0080.7965271.3541
1 JPY0.0066611210.01025340.008974190.006203280.1266140.005305760.00901982
1 AUD0.6496597.528710.8752410.60500112.34850.5174640.879691
1 SGD0.742253111.4311.1425410.69123914.10870.5912241.00508

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Jamaika dolarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

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JMD → SGD

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JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Pakistan Rupisi
1 JMD1.78549 PKR
5 JMD8.92745 PKR
10 JMD17.85490 PKR
20 JMD35.70980 PKR
50 JMD89.27450 PKR
100 JMD178.54900 PKR
250 JMD446.37250 PKR
500 JMD892.74500 PKR
1000 JMD1785.49000 PKR
2000 JMD3570.98000 PKR
5000 JMD8927.45000 PKR
10000 JMD17854.90000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Jamaika Doları
1 PKR0.56007 JMD
5 PKR2.80035 JMD
10 PKR5.60071 JMD
20 PKR11.20142 JMD
50 PKR28.00355 JMD
100 PKR56.00710 JMD
250 PKR140.01775 JMD
500 PKR280.03550 JMD
1000 PKR560.07100 JMD
2000 PKR1120.14200 JMD
5000 PKR2800.35500 JMD
10000 PKR5600.71000 JMD