20 Pakistan rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → JMD çevirin

1,000₨ PKR = 0,5699J$ JMD

10:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 PKR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57030,5703
Düşük0,56610,5600
Ortalama0,56870,5659
Değişim-0.08%1.34%
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1 PKR → JMD istatistikleri

PKR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5703, en düşük 0,5661 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5687 oldu. PKR → JMD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

PKR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5703, en düşük 0,5600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5659 oldu. PKR → JMD kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4080,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0640,8363,8751,4873,96136,446
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54914,6361,7794,73843,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Jamaika Doları
1 PKR0,56987 JMD
5 PKR2,84934 JMD
10 PKR5,69869 JMD
20 PKR11,39738 JMD
50 PKR28,49345 JMD
100 PKR56,98690 JMD
250 PKR142,46725 JMD
500 PKR284,93450 JMD
1000 PKR569,86900 JMD
2000 PKR1.139,73800 JMD
5000 PKR2.849,34500 JMD
10000 PKR5.698,69000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Pakistan Rupisi
1 JMD1,75479 PKR
5 JMD8,77395 PKR
10 JMD17,54790 PKR
20 JMD35,09580 PKR
50 JMD87,73950 PKR
100 JMD175,47900 PKR
250 JMD438,69750 PKR
500 JMD877,39500 PKR
1000 JMD1.754,79000 PKR
2000 JMD3.509,58000 PKR
5000 JMD8.773,95000 PKR
10000 JMD17.547,90000 PKR