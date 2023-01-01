دولار جامايكي إلى أوقية موريتانية

تحويل JMD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
246.75 mru

1.00000 JMD = 0.24675 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Mauritanian Ouguiya
1 JMD0.24675 MRU
5 JMD1.23376 MRU
10 JMD2.46752 MRU
20 JMD4.93504 MRU
50 JMD12.33760 MRU
100 JMD24.67520 MRU
250 JMD61.68800 MRU
500 JMD123.37600 MRU
1000 JMD246.75200 MRU
2000 JMD493.50400 MRU
5000 JMD1233.76000 MRU
10000 JMD2467.52000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار جامايكي
1 MRU4.05265 JMD
5 MRU20.26325 JMD
10 MRU40.52650 JMD
20 MRU81.05300 JMD
50 MRU202.63250 JMD
100 MRU405.26500 JMD
250 MRU1013.16250 JMD
500 MRU2026.32500 JMD
1000 MRU4052.65000 JMD
2000 MRU8105.30000 JMD
5000 MRU20263.25000 JMD
10000 MRU40526.50000 JMD