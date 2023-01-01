دولار جامايكي إلى كوانزا أنغولي

تحويل JMD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
5365.02 aoa

1.00000 JMD = 5.36502 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 15:53 UTC
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JMD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660180.9634518.3038
1GBP1.1532711.22995102.2511.658591.914621.1111221.109
1USD0.93760.813041183.13451.34851.556660.903317.1625
1INR0.01127870.009779830.012028710.01622070.01872460.01086550.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Angolan Kwanza
1 JMD5.36502 AOA
5 JMD26.82510 AOA
10 JMD53.65020 AOA
20 JMD107.30040 AOA
50 JMD268.25100 AOA
100 JMD536.50200 AOA
250 JMD1341.25500 AOA
500 JMD2682.51000 AOA
1000 JMD5365.02000 AOA
2000 JMD10730.04000 AOA
5000 JMD26825.10000 AOA
10000 JMD53650.20000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار جامايكي
1 AOA0.18639 JMD
5 AOA0.93197 JMD
10 AOA1.86393 JMD
20 AOA3.72786 JMD
50 AOA9.31965 JMD
100 AOA18.63930 JMD
250 AOA46.59825 JMD
500 AOA93.19650 JMD
1000 AOA186.39300 JMD
2000 AOA372.78600 JMD
5000 AOA931.96500 JMD
10000 AOA1863.93000 JMD