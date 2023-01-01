Ямайские доллары в ангольские кванзы

Сконвертируйте JMD в AOA по реальному обменному курсу

1000 jmd
5403.32 aoa

1.00000 JMD = 5.40332 AOA

Среднерыночный курс в 17:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса JMD к AOA

1 мин. назад 1 JMD → 0 AOA
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.072888.92441.454561.67090.956518.5015
1GBP1.1633311.24805103.4511.692171.943851.1127321.5239
1USD0.932150.80125182.891.355851.557510.891617.246
1INR0.01124550.009666420.012064210.01635720.01879010.01075640.208059

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ямайских долларов в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JMD из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JMD в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for ямайский доллар

JMD в USD

JMD в JPY

JMD в AUD

JMD в SGD

JMD в EUR

JMD в ZAR

JMD в GBP

JMD в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Ямайский доллар / Ангольская кванза
1 JMD5.40332 AOA
5 JMD27.01660 AOA
10 JMD54.03320 AOA
20 JMD108.06640 AOA
50 JMD270.16600 AOA
100 JMD540.33200 AOA
250 JMD1350.83000 AOA
500 JMD2701.66000 AOA
1000 JMD5403.32000 AOA
2000 JMD10806.64000 AOA
5000 JMD27016.60000 AOA
10000 JMD54033.20000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Ямайский доллар
1 AOA0.18507 JMD
5 AOA0.92536 JMD
10 AOA1.85071 JMD
20 AOA3.70142 JMD
50 AOA9.25355 JMD
100 AOA18.50710 JMD
250 AOA46.26775 JMD
500 AOA92.53550 JMD
1000 AOA185.07100 JMD
2000 AOA370.14200 JMD
5000 AOA925.35500 JMD
10000 AOA1850.71000 JMD