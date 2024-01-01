Jamaika dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile JMD → AOA çevirin

1.000 jmd
5.364,87 aoa

1.00000 JMD = 5.36487 AOA

07:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0735589.12861.453641.652510.9492318.33
1 GBP1.1696211.25565104.2471.700211.932811.1102421.4392
1 USD0.931450.7964183.02231.354051.539290.884217.0742
1 INR0.01121970.009592610.01204510.01630950.01854070.01065020.205658

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Jamaika dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Angola Kvanzası
1 JMD5.36487 AOA
5 JMD26.82435 AOA
10 JMD53.64870 AOA
20 JMD107.29740 AOA
50 JMD268.24350 AOA
100 JMD536.48700 AOA
250 JMD1341.21750 AOA
500 JMD2682.43500 AOA
1000 JMD5364.87000 AOA
2000 JMD10729.74000 AOA
5000 JMD26824.35000 AOA
10000 JMD53648.70000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Jamaika Doları
1 AOA0.18640 JMD
5 AOA0.93199 JMD
10 AOA1.86398 JMD
20 AOA3.72796 JMD
50 AOA9.31990 JMD
100 AOA18.63980 JMD
250 AOA46.59950 JMD
500 AOA93.19900 JMD
1000 AOA186.39800 JMD
2000 AOA372.79600 JMD
5000 AOA931.99000 JMD
10000 AOA1863.98000 JMD