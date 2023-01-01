50 Angola kvanzasından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → JMD çevirin

50 aoa
9,26 jmd

1.00000 AOA = 0.18529 JMD

14:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → JMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 JMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.055787.78031.425091.64580.967318.6067
1GBP1.1550711.2196101.4081.646341.901321.117321.4955
1USD0.947250.819941183.14891.34991.558970.916317.625
1INR0.01139210.009861120.012026610.01623470.01874910.011020.211969

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Angola kvanzasından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Jamaika Doları
1 AOA0.18529 JMD
5 AOA0.92647 JMD
10 AOA1.85293 JMD
20 AOA3.70586 JMD
50 AOA9.26465 JMD
100 AOA18.52930 JMD
250 AOA46.32325 JMD
500 AOA92.64650 JMD
1000 AOA185.29300 JMD
2000 AOA370.58600 JMD
5000 AOA926.46500 JMD
10000 AOA1852.93000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Angola Kvanzası
1 JMD5.39685 AOA
5 JMD26.98425 AOA
10 JMD53.96850 AOA
20 JMD107.93700 AOA
50 JMD269.84250 AOA
100 JMD539.68500 AOA
250 JMD1349.21250 AOA
500 JMD2698.42500 AOA
1000 JMD5396.85000 AOA
2000 JMD10793.70000 AOA
5000 JMD26984.25000 AOA
10000 JMD53968.50000 AOA