جنيه جيرزي إلى روبية سريلانكي

تحويل JEP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
415497 lkr

1.00000 JEP = 415.49700 LKR

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.491851.658390.964718.8279
1 GBP1.152611.26295105.2481.719571.911531.1119221.7018
1 USD0.912650.791797183.3351.361551.513550.8804517.1834
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01633830.01816220.01056520.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / روبية سريلانكية
1 JEP415.49700 LKR
5 JEP2077.48500 LKR
10 JEP4154.97000 LKR
20 JEP8309.94000 LKR
50 JEP20774.85000 LKR
100 JEP41549.70000 LKR
250 JEP103874.25000 LKR
500 JEP207748.50000 LKR
1000 JEP415497.00000 LKR
2000 JEP830994.00000 LKR
5000 JEP2077485.00000 LKR
10000 JEP4154970.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / جنيه جيرسي
1 LKR0.00241 JEP
5 LKR0.01203 JEP
10 LKR0.02407 JEP
20 LKR0.04813 JEP
50 LKR0.12034 JEP
100 LKR0.24068 JEP
250 LKR0.60169 JEP
500 LKR1.20338 JEP
1000 LKR2.40675 JEP
2000 LKR4.81350 JEP
5000 LKR12.03375 JEP
10000 LKR24.06750 JEP