Джерсийские фунты в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте JEP в LKR по реальному обменному курсу

1000 jep
414337 lkr

1.00000 JEP = 414.33700 LKR

Среднерыночный курс в 09:48
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867951.095291.35011.494351.659650.9650518.7115
1 GBP1.1521411.26165105.2341.721461.911881.1118721.5553
1 USD0.913050.792613183.40951.364451.515380.881217.085
1 INR0.01094690.009502670.01198910.01635840.0181680.01056470.204833

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Шри-Ланкийская рупия
1 JEP414.33700 LKR
5 JEP2071.68500 LKR
10 JEP4143.37000 LKR
20 JEP8286.74000 LKR
50 JEP20716.85000 LKR
100 JEP41433.70000 LKR
250 JEP103584.25000 LKR
500 JEP207168.50000 LKR
1000 JEP414337.00000 LKR
2000 JEP828674.00000 LKR
5000 JEP2071685.00000 LKR
10000 JEP4143370.00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Фунт Джерси
1 LKR0.00241 JEP
5 LKR0.01207 JEP
10 LKR0.02413 JEP
20 LKR0.04827 JEP
50 LKR0.12067 JEP
100 LKR0.24135 JEP
250 LKR0.60337 JEP
500 LKR1.20674 JEP
1000 LKR2.41349 JEP
2000 LKR4.82698 JEP
5000 LKR12.06745 JEP
10000 LKR24.13490 JEP