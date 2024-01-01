Jersey poundundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → LKR çevirin

1.000 jep
392.485 lkr

1.00000 JEP = 392.48500 LKR

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Sri Lanka Rupisi
1 JEP392.48500 LKR
5 JEP1962.42500 LKR
10 JEP3924.85000 LKR
20 JEP7849.70000 LKR
50 JEP19624.25000 LKR
100 JEP39248.50000 LKR
250 JEP98121.25000 LKR
500 JEP196242.50000 LKR
1000 JEP392485.00000 LKR
2000 JEP784970.00000 LKR
5000 JEP1962425.00000 LKR
10000 JEP3924850.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Jersey poundu
1 LKR0.00255 JEP
5 LKR0.01274 JEP
10 LKR0.02548 JEP
20 LKR0.05096 JEP
50 LKR0.12739 JEP
100 LKR0.25479 JEP
250 LKR0.63697 JEP
500 LKR1.27393 JEP
1000 LKR2.54787 JEP
2000 LKR5.09574 JEP
5000 LKR12.73935 JEP
10000 LKR25.47870 JEP