جنيه جيرزي إلى كونا كرواتية

تحويل JEP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٨٬٨٩٤٫١٣ hrk

1.00000 JEP = 8.89413 HRK

Mid-market exchange rate at 20:57
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On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.30181.492041.658490.9644518.8227
1 GBP1.1527411.26295105.2481.719951.911821.1117621.6979
1 USD0.912750.791797183.3351.361851.513780.8802517.1803
1 INR0.01095270.009501370.011999810.01634190.01816490.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Croatian Kuna
1 JEP8.89413 HRK
5 JEP44.47065 HRK
10 JEP88.94130 HRK
20 JEP177.88260 HRK
50 JEP444.70650 HRK
100 JEP889.41300 HRK
250 JEP2223.53250 HRK
500 JEP4447.06500 HRK
1000 JEP8894.13000 HRK
2000 JEP17788.26000 HRK
5000 JEP44470.65000 HRK
10000 JEP88941.30000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه جيرسي
1 HRK0.11243 JEP
5 HRK0.56217 JEP
10 HRK1.12434 JEP
20 HRK2.24868 JEP
50 HRK5.62170 JEP
100 HRK11.24340 JEP
250 HRK28.10850 JEP
500 HRK56.21700 JEP
1000 HRK112.43400 JEP
2000 HRK224.86800 JEP
5000 HRK562.17000 JEP
10000 HRK1124.34000 JEP